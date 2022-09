Politie kan parfumdieven net op tijd klissen

De feiten speelden zich vorige week donderdag kort na de middag af in het centrum van Ninove. Twee daders namen er flesjes parfum mee uit de winkel en gingen daarna op de vlucht. De interventieploegen begonnen een zoektocht en konden het duo met behulp van de stadscamera’s lokaliseren. De verdachten, die in Brussel verblijven, wilden net op een bus van De Lijn stappen.

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt de arrestatie. De daders werden in snelrecht gedagvaard en zullen zich op 26 oktober voor de rechter moeten verantwoorden in Dendermonde. Een van de verdachten, die illegaal in het land is, werd op vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken opgesloten in het centrum voor illegalen in Brugge. De gestolen flesjes parfum zijn opnieuw terecht bij de eigenaars.