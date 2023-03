Politie en parket onderzoeken incident van mogelijke ‘needle spiking’ tijdens carnaval Ninove

Marc (70) is 50 jaar prins Casimir en nog actief in Prinsencae­me­re: “Vroeger werd je geen prins zonder bewijs van goed gedrag en zeden”

Marc Siroyt (70) is al vijftig jaar bekend als prins Casimir. In 1973 werd hij op 20-jarige leeftijd prins carnaval Ninove, één van de jongste ooit. Hij is intussen nog altijd actief in de Prinsencaemere. In die vijftig jaar tijd zag hij de carnavalsstoet van Ninove enorm groeien.