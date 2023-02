Politie betrapt 17 bestuurders in overtreding tijdens controle

Voetbal eerste nationale Spits Bob Straetman weet wat zijn ploeg Ninove te doen staat: “Zes op zes zal ons boost geven”

Het is money time voor KVK Ninove. Na de jaarwisseling pakten de groenhemden een magere twee op vijftien. De ploeg is weggezakt naar een voorlaatste plaats in het klassement. Met een bezoek bij rode lantaarn Mandel United zaterdagavond en volgende week een thuismatch tegen het als derde laatste geklasseerde Hoogstraten staan de jongens van coach Haydock voor twee cruciale weken in de strijd tegen de degradatie.