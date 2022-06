Politie betrapt 12 bestuurders onder invloed van alcohol tijdens controleweekend

Bij de verkeersactie in het weekend werden in totaal 277 voertuigen grondig gecontroleerd. In de nacht van zaterdag op zondag werden er drie bestuurders betrapt onder invloed. Twee van hen hadden te veel gedronken, een van hen was onder invloed van drugs. Daarnaast werden er ook nog bestuurders betrapt met de gsm in de hand en was er een iemand betrapt op openbare dronkenschap. Verder trof de politie ook nog drugs aan en een verboden wapen in een auto en gedroeg een persoon zich weerspannig. Een bestuurder reed ook zonder rijbewijs en daarnaast reed er ook iemand zonder een technische keuring.