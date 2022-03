Politie beboet 13 vrachtwagens die tonnageverbod aan omleidingsweg negeren

Denderwindeke/Nieuwenhove Zware schade aan bijgebouw nadat brand uitbreekt tijdens roofingwer­ken

In de Hoogstraat op de grens met Denderwindeke en Nieuwenhove is vrijdagnamiddag een brand uitgebroken in het bijgebouw van een woning. Er waren roofingwerken uitgevoerd, en mogelijk veroorzaakte dat brand aan de isolatie in het gebouw.

11 maart