Pizzeria L'appuntamento opent langs Brusselsesteenweg: “We werken uitsluitend met verse producten die rechtstreeks uit Italië komen en alles is huisgemaakt”

Het is al het derde restaurant voor zaakvoerders Lorenzo Dollorenzo -half Italiaan- en Antonio Panizza - Italiaan. “We zijn tien jaar geleden begonnen met onze eerste zaak in Groot-Bijgaarden”, vertelt Dollorenzo. “Nadien zijn we een tweede zaak gestart in Gooik en nu dus een derde zaak in Ninove. We werken uitsluitend met verse producten die rechtstreeks uit Italië komen. Het pizzadeeg, de sauzen,... alles is vers gemaakt van het huis, van voorgerecht over hoofdgerecht tot dessert. Onze pizza’s worden artisanaal in een houten oven gebakken. We hebben overigens ook een mooie keuze in wijn en Italiaanse bieren. We doen er alles aan opdat onze klanten tevreden zijn. We maken van ons werk een culinaire kunst. We willen onze passie voor de Italiaanse keuken overbrengen op de klanten. We doen onze job heel graag, het is echt een passie voor ons. We zijn ook een familiezaak: Antonio is mijn schoonbroer. Het plezier van onze klanten staat centraal.” Er kan ter plaatse worden gegeten of worden afgehaald. “We hebben een zaal waar we 20 mensen kunnen bedienen.”