'Picknick Magique' in drie nieuwe Ninoofse deelgemeenten

Die vindt dit jaar plaats in drie andere deelgemeenten van Ninove: Appelterre-Eichem, Meerbeke en Voorde. Geen drie zondagen op rij in augustus deze keer, maar wel telkens een zondag in juni, juli en augustus. ‘Picknick Magique’ bestaat uit een wandeling die eindigt op een onbekende magische plek, waar de deelnemers een picknick kunnen verorberen op de tonen van live en jazzy muziek.

De eerste ‘Picknick Magique’, ‘Picknick all’italiana’, met livemuziek van Duo Gestrikt, vindt op zondag 26 juni plaats in Appelterre-Eichem en vertrekt tussen 10 uur en 11 uur aan ’t Chiropaksken, Appelterre-Dorp 13 in Appelterre. Op 31 juli is er een ‘Picknick à la français’ in Meerbeke, met livemuziek door Klaas & Wijn, en op 21 augustus een ‘Picknick en español’ in Voorde, met livemuziek door Pajot Swing Jazzband.