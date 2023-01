Pick-up truck en personenwagen komen in aanrijding met elkaar

Ninove Dr. Hemerijckx­co­mité ontvangt Indisch ereteken voor haar inzet in aanloop naar dubbelexpo over Pater Damiaan en Dr. Hemerijckx

Het Dr. Hemerijckxcomité organiseert van 20 januari tot en met 5 februari een dubbeltentoonstelling over Pater Damiaan en Dr. Hemerijckx in de Abdijkerk van Ninove. De aanleiding is de 150ste verjaardag van Damiaans aankomst op Molokaï, het eiland waarnaar mensen met lepra vroeger werden verbannen. In aanloop naar de dubbeltentoonstelling ontving het comité een Indisch halssnoer als ereteken voor haar inzet.

10 januari