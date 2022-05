Peuterturnen en boekenstand rond opvoeden voor Week van de Groeilamp

In samenwerking met de CM is er een gratis sessie peuterturnen voor kinderen tussen 1,5 en 3 jaar (samen met een ouder) op dinsdag 31 mei om 10.15 uur in Sporthal ’t Sportstekske, Parklaan 15. Je kan tot 24 mei gratis inschrijven via huisvanhetkind@ninove.be of 054/50.50.50. Elke bezoeker van de speelotheek krijgt ook een gratis exemplaar van een scheurkalender met humoristische tekeningen, tips, spelletjes of fijne quotes. Verder organiseert de Gezinsbond op 23 mei een webinar met Lynn Geerinck, auteur van het boek ‘Goed omringd’. Inschrijven kan via hun website. Ten slotte vind je in de bib nog tot 23 mei een boekenstand rond opvoedingsthema’s.