Paula sluit kapsalon na 61 jaar: Buurtbewoners zetten haar in de bloemetjes

“De verkaveling waarin wij wonen, is hier al van de jaren 70 en Paula was de eerste die hier gebouwd heeft”, vertelt Anja Impens, één van de buurtbewoners. “Het kapsalon van Paula is hier dus altijd geweest. Het doet ons iets dat dit nu verdwijnt.” Daarom zetten de bewoners van de Idevoordelaan Paula na haar laatste klant in de bloemetjes en werd er op een glaasje getrakteerd. “Ik had dit niet verwacht”, reageert Paula, die op haar 17de begon als kapster. “Ik ben destijds op het Dorp gestart. Daarna had ik een kapsalon op het stationsplein en later terug op het Dorp. Intussen is mijn kapsalon hier al 53 jaar in de Idevoordelaan. Of ik het zal missen? Misschien wel, maar ik kan niet meer. Het is genoeg geweest.”