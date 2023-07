Patricia van kinderopvang Lindekindjes grijpt naast subsidies en kaart oneerlijke verdeling aan: “Wij voldoen aan alle voorwaarden, ik kan hierdoor mijn medewerkers minder loon aanbieden”

Twee dagen openlucht­ci­ne­ma met familie­film, kortfilm en langspeel­film aan Den Broebel

Cinema op Dreef, de reizende openluchtcinema langs de Dender, houdt in augustus halt in Roosdaal. Aan Den Broebel worden zowel twee dagen na elkaar telkens drie films uitgezonden: een familiefilm, een kortfilm en een langspeelfilm. De toegang is gratis, maar er kan wel een vrije bijdrage worden geschonken.