Parlementsleden bevragen minister: Niet onmiddellijk een rechtstreekse trein van Ninove naar Aalst of oplossing voor moeilijke verbinding

NinoveBurgemeester en parlementslid Tania De Jonge (Open Vld) en parlementslid Anja Vanrobaeys (Vooruit) hebben minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bevraagd over de moeilijke verbinding tussen Ninove en Aalst. Daaruit blijkt dat er geen oplossing of rechtstreekse trein in de pijplijn zit.

Sinds de aangepaste dienstregeling van 12 december 2021 rijdt er geen rechtstreekse trein meer van Ninove naar Aalst. De minister heeft begrip voor de bezorgdheden, maar een rechtstreekse verbinding Ninove-Aalst is niet meer mogelijk volgens de NMBS. Volgens de minister heeft de schrapping van de S6 trein tot Aalst twee oorzaken. “Ten eerste kruist de S6 trein het treinverkeer op de lijn 50 (Gent-Brussel) op een manier dat dit een negatief effect heeft op de robuustheid van het treinverkeer. De andere oorzaak zijn de infrastructuurwerken in Denderleeuw en de verhoging van het aanbod op de as Zottegem-Brussel. Aanpassingen aan de uurregeling van de treinen om de overstap makkelijker te maken lukt niet door de beperkte capaciteit in de Brusselse noord-zuidverbinding. Hier zijn drie uitzonderingen op: de s6 trein om 20u54 zal 5 minuten wachten, die om 21u54 zal 11minuten wachten en de laatste trein om 22u56 zal maximaal 21 minuten wachten. Ter compensatie van het afgeschafte traject werden er twee extra P-treinen in de avondspits ingelegd vanuit Aalst naar Ninove en één in de ochtendspits. In het weekend en op feestdagen is er wel een rechtstreekse trein”, aldus minister Gilkinet.

Voor De Jonge zijn deze oplossingen niet voldoende. “Er zijn veel mensen uit Ninove die werken of naar school gaan in Aalst. Een goede treinverbinding is dan ook cruciaal. Wij zullen blijven pleiten voor een rechtstreekse treinverbinding tussen Ninove en Aalst. Ook een snellere verbinding naar Brussel is een noodzaak”, stelt De Jonge. Over de vraag van Tania De Jonge om lokale besturen meer inspraak te geven was de minister wel positief. Hij vindt het zeer belangrijk voor communicatie te hebben met lokale besturen voor de wijziging van de dienstregeling. Dit zal dan ook in de toekomst verbeterd worden.

Pendelaars missen aansluiting

Ook onder meer kamerlid Anja Vanrobaeys (Vooruit) bevroeg minister Gilkinet. “Uit mijn vraag aan de minister over de vertragingen in lange reistijden voor de verbinding tussen Aalst en Ninove blijkt dat er geen directe oplossing is,” aldus een teleurgestelde Vanrobaeys. “Pendelaars die in Denderleeuw moeten overstappen, missen door de problemen hun aansluiting en zijn een uur langer onderweg. In januari beloofde de NMBS echter al de aansluiting in Denderleeuw te verzekeren. Ze kwamen daar in mei weer op terug. Een onbegrijpelijk spel waarbij de pendelaars en reizigers steeds weer de dupe zijn.”

De NMBS belooft er alles aan te doen de treinen stipt te laten rijden. “Maar iedereen die dagelijks de app gebruikt, kent de stiptheid. Zeker nu met de examens een dikke streep door de rekening van de talrijke scholieren die naar Ninove pendelen. Van hun beloftes een structurele oplossing uit te werken, komt helemaal niks in huis.”

Duidelijke signalen

Vandaag zorgde deze treinverbinding zelfs dat er een actuadebat doorging in de commissie Mobiliteit. “Ik ben tevreden dat mijn collega-parlementairen even bezorgd zijn over de problemen die zich steeds weer op dit traject voordoen. Samen eisen we dat er een structurele oplossing komt en niet alleen een aansluiting ‘s middags en ‘s avonds laat zoals de minister heeft geantwoord. De gemeenteraden van Aalst, Erpe-Mere, Ninove stemden ondertussen al een resolutie. Ook de vervoersregio Aalst die de laatste hand legt aan hun mobiliteitsvisie 2030 stuurt het signaal uit naar de NMBS dat de treinverbindingen in onze regio beter moeten. Dit zijn alle duidelijke signalen die niet langer genegeerd mogen worden.”

De mensen in de Denderstreek verdienen een betere dienstverlening. Om te starten kan de NMBS in de spits een rechtstreekse verbinding voorzien tussen Aalst en Ninove. “Al blijf ik dromen van een treinverbinding doorheen Zuid-Oost-Vlaanderen langs de lijn 82. Bedrijven langs het station Mere smeken om personeel, een goede treinverbinding aangepast aan de werkuren in ploegen zou alvast een eerste stap vooruit zijn,” besluit Vanrobaeys.

