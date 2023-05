Parket en politie zoeken nog naar tweede verdachte bij overval, minderjarige uit West-Vlaanderen opgepakt

Nieuw parkeerbe­leid met ‘scancar’, andere zones en nieuwe automaten zonder munten wordt op 1 juli ingevoerd

Het Ninoofse stadsbestuur zal vanaf 1 juli een nieuw parkeerreglement invoeren. Zoals al bekend zal er met een scanwagen of ‘scancar’ worden gewerkt die nummerplaten zal scannen om te zien of er wagens te lang geparkeerd staan. De nieuwe parkeerautomaten zullen ook niet meer met munten werken, maar met een bankkaart en er zullen voortaan twee betalende zones zijn in de plaats van drie. Nog een belangrijke verandering: op de parkings waar je nu 24 uur mag parkeren, kan je binnenkort maximaal vier uur jouw wagen achterlaten.