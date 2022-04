Parkconcerten zijn terug: Christoff headliner op eerste parkconcert deze zomer

Ninove Bromfiet­ser gewond nadat hij in flank van personenwa­gen knalt

Op de Brakelsesteenweg in Ninove is een bromfietser woensdagavond gewond afgevoerd na een ongeval met een personenwagen. De bromfiets reed vol in de flank van het voertuig en kwam daarbij ten val, hoe het ongeval exacte kon gebeuren is niet duidelijk.

13 april