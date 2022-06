Parkconcerten na twee jaar afwezigheid deze zomer terug: “Christoff was zelf vragende partij om hier eens op het podium te staan”

NinoveTwee jaar hebben de inwoners van Ninove en omstreken de parkconcerten moeten missen, maar deze zomer zijn ze terug van weggeweest. Vier maandagavonden zullen tal van artiesten op het podium staan in het stadspark tijdens het -nog steeds- gratis festival. Dit jaar is er voor het eerst ook een zijpodium en wordt er extra ingezet op sfeer.

Door de coronacrisis hebben de inwoners van Ninove en omstreken de parkconcerten twee jaar moeten missen. Ze zorgen normaal jaarlijks in juli en augustus voor sfeer, gezelligheid en ambiance bij jong en oud die samen genieten van een babbel, een pint of cocktail, een hapje en de optredens. Na de alternatieve zomerconcerten op de atletiekpiste vorig jaar, zijn de parkconcerten nu helemaal terug. “We zijn heel blij dat we na twee jaar weer zonder coronamaatregelen de parkconcerten kunnen organiseren. Dankzij de steun van talrijke sponsors en in het bijzonder Groep Thoen kunnen we de concerten opnieuw gratis aanbieden in het mooie park van Ninove”, vertelt Benjamin Adam van organisator Maspoe.

Op twee maandagen in juli (4/7 en 18/7) en twee maandagen in augustus (8/8 en 22/8) staan telkens verschillende artiesten op het podium. “Er zal dit jaar ook voor het eerst een zijpodium zijn met deejay Bjorn, die de overgang tussen de verschillende groepen zal opvrolijken. Zo zijn er geen dode momenten, maar is er altijd ambiance. We zetten ook nog meer in op sfeer, met talrijke lichtjes. Er is opnieuw kinderanimatie, zoals grime en een springkasteel. Starten doen we op maandagavond 4 juli met de Ninoofse Alice Mae die net zijn eerste radiosingle ‘Better off’ uitbracht en met de Nederlandstalige coverband Jean & Les Flamands. De avond wordt afgesloten door Christoff, vergezeld door zijn liveband. Hij staat dit jaar exact 30 jaar op de planken en gezien hij afkomstig is uit de streek (uit Denderleeuw, red.) was hij zelf vragende partij om eens op het podium van de parkconcerten te staan. Zijn management had ons de vraag gesteld, want hij had nog nooit op de parkconcerten opgetreden.”

Stoere rockers

Het tweede parkconcert, op maandagavond 18 juli, start stevig. “Vier stoere en gedreven rockers, de Daytones genaamd, brengen de ultieme setlist voor elke rockfan. Vervolgens worden we letterlijk en figuurlijk weggeblazen door De Jartellen, met glimmende saxen en trompetten, zwetende muzikanten en een uitgebreider repertoire dan eender welke hedendaagse coverband. Daarna brengt Mother Mercury een eerbetoon aan de grootste band uit de rockgeschiedenis: Queen.”

Het derde parkconcert op maandag 8 augustus zal op gang gefloten, of zeg maar geblazen, worden door Soulmatic9. “Deze dolenthousiaste negenkoppige coverband wil vooral muziek brengen met een ziel, waarbij de leute en ambiance nooit ver weg zijn. Vervolgens wordt het park, figuurlijk dan, in brand gestoken door 2 Fabiola. De populaire danceband rond Pat Krimson en zangeres Loredana bestaat nu 20 jaar en in Ninove brengen ze hun grootste hits. Dj Pat Krimson brengt ten slotte een mix van happy club en retro sounds om de avond helemaal in hogere sferen af te sluiten.”

Lokale artiesten

Het laatste parkconcert van deze zomer wordt afgetrapt door vaste waarde Funny Key, de band van vzw Schoonderhage, die mensen met een mentale beperking opvangt. “Naar jaarlijkse traditie komen zij het beste van zichzelf geven. Nadien komt Karmasuits, een vijfkoppige coverband met roots in Welle en Liedekerke, die verschillende genres brengt maar zich vooral toespitst op dance en hedendaagse popmuziek. Ze brengen covers die zowel voor jong als oud bekend in de oren klinken en zijn het ideale voorprogramma voor het Ninoofse duo Bram & Lennert. Het duo staat intussen 13 jaar op de planken en was er al van bij de eerste editie bij op onze parkconcerten. Ze waren de winnaars van de poll die we hielden over wie zeker op het podium moest staan.”

De parkconcerten starten telkens vanaf 18.30 uur in het stadspark van Ninove. De toegang is gratis. Meer info via www.paconi.be.

Sam Gooris op de parkconcerten in Ninove tijdens de vorige editie in 2019.

Ambiance tijdens het optreden van Fret Tet & The Swinging Tepelboys op de parkconcerten in Ninove tijdens de vorige editie in 2019.

