‘Padel4Life’ is benefiet-padelweekend ten voordele van Kom op tegen Kanker in sportcentrum De Leebeek

Het principe is eenvoudig: je reserveert één van de terreinen, je komt met je vrienden padel spelen én de opbrengst gaat integraal naar Kom op Tegen Kanker. “We hebben bewust gekozen om het heel laagdrempelig te houden en er geen wedstrijd of competitie van te maken. Iedereen -zowel de doorwinterende beoefenaar en als de beginner- kan komen genieten van de ‘booming sport’ van het moment. Sporten, genieten en de de strijd tegen kanker ondersteunen: daar draait dit benefietweekend om”, aldus Bart Beeckman, één van de initiatiefnemers van 4Life.

Zowel op zaterdag als op zondag is er een initiatie padel. “Op deze manier kan iedereen kennis maken met padel. Het nodige padelmateriaal kan ter plaatse ontleend worden. En dankzij Denderhockey beschikken we over een schitterende gastheer die de deelnemers graag verwend met een verfrissend drankje.” Bert Roosens, verantwoordelijke van Padel 2020, ziet de samenwerking met 4Life helemaal zitten: “Vanuit Padel2020 ondersteunen we dit prachtige initiatief volledig. Niet alleen gaan we al onze leden aansporen om deel te nemen, maar ook vanuit de jeugdwerking van de club zullen we nog initiatieven nemen.”