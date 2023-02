Ouders leerlingen stedelijke scholen bezorgd om sluiting zwembad: Achttien maanden geen schoolzwemmen?

Voetbal eerste nationale KVK Ninove toont zich evenknie van leider Patro Eisden, maar blijft opnieuw met lege handen achter

Een meer dan verdienstelijk spelend KVK Ninove is er niet in geslaagd om voor eigen volk leider Patro Eisden punten te ontfutselen. De in degradatienood verkerende promovendus toonde zich de evenknie van de troepen van coach Stijn Stijnen, maar efficiëntie maakte opnieuw het verschil. Met nu matchen tegen Mandel en Hoogstraten komen de wedstrijden van de waarheid eraan voor de groenhemden.