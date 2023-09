Ouderen beleven tweede jeugd op allereerste rusthuisfestival van ons land: “Ik ben 92, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”

De Lijn-chauf­feur moet bus negen maanden aan de kant laten na twee ongevallen op korte tijd: “Vluchtmis­drijf? Geen sprake van”

Een chauffeur van De Lijn is voor de politierechter in Aalst moeten verschijnen nadat ze op korte tijd betrokken was bij twee ongevallen tijdens haar dienst. Bij het laatste incident zou ze ook vluchtmisdrijf gepleegd hebben, maar die redenering volgde haar advocaat niet.