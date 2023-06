Oudercomité Aspelare zet voetpaden af met knuffels als actie voor veilige schoolomgeving: “We willen veranderingen vóór er een zwaar ongeluk gebeurt”

Het Oudercomité Aspelare heeft maandag een actie gehouden aan de basisschool van het Hartencollege in Aspelare. De school ligt vlak bij een drukke steenweg in een smal straatje met smalle voetpaden waar auto’s in twee richtingen elkaar niet kunnen passeren zonder over het voetpad te rijden. De ouders vragen maatregelen, zoals de invoering van een schoolstraat. Het stadsbestuur is voorstander, maar botst op een negatief advies van de verkeerscommissie.