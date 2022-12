Ouder- en grootouderfeest SBS de Oogappel in teken van ‘De drie biggetjes’

Meerbeke Brand in leegstaand restaurant, een persoon naar ziekenhuis

Op de Edingsesteenweg in Meerbeke is dinsdagavond een brand ontstaan in een leegstaand restaurant. Wat de brand veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. Het parket werd aangesteld, omdat er een persoon uit het pand werd gehaald, terwijl het gebouw eigenlijk onbewoonbaar is.

