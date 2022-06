Oude rijkswachtkazerne aan Aalsterstesteenweg wordt detentiehuis in 2025: “Zo lopen veroordeelden in Ninove en omstreken niet langer vrijuit rond”

NinoveDe overheidsdiensten van Justitie en de Regie der Gebouwen willen de oude rijkswachtkazerne aan de Aalsterstesteenweg in Ninove herinrichten tot een detentiehuis in 2025. In een detentiehuis worden kleine groepen kortgestraften opgesloten en begeleid. Het gaat om veroordeelden die nu vrij rondlopen. Op die manier kunnen gevangenisstraffen onder de drie jaar worden uitgevoerd. De stad Ninove organiseert op 6 juli een infoavond in aanwezigheid van minister van Justitie Vincent van Quickenborne.

Eerder was al bekend dat Justitie op zoek was naar 15 locaties om detentiehuizen in te richten en dat Ninove zich kandidaat had gesteld. Detentiehuizen zijn gebouwen waar kleine groepen kortgestraften opgesloten en begeleid worden. De meeste korte gevangenisstraffen worden momenteel niet uitgevoerd. Om die straffeloosheid aan te pakken, worden in het hele land 15 detentiehuizen opgericht. Vanaf de eerste veroordeling zal men voortaan zijn straf moeten uitzitten. De nadruk ligt vanaf dag 1 van de opsluiting op intensieve opvolging en responsabilisering van de gedetineerden en een actieve voorbereiding op re-integratie in de samenleving. Het gaat om nieuwe instellingen die volledig zijn aangepast aan deze specifieke groep van gedetineerden. Daar worden ze zo goed mogelijk begeleid en opgevolgd zodat zij bij hun vrijlating niet hervallen in criminele feiten. Eén van detentiehuizen komt in 2025 in Ninove.

“De bewoners van een detentiehuis zijn kortgestraften, mensen die op relatief korte termijn terugkeren naar de samenleving”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Een detentiehuis biedt hen de juiste omkadering om zich daar goed op voor te bereiden, door hen op eigen benen te leren staan en ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan de samenleving in plaats van een last te zijn. Er is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toezicht en begeleiding, met onder meer een dagelijkse opvolging van elke bewoner, speciale aandacht voor eventuele problemen en permanente ondersteuning bij elke stap in de re-integratie. Het stadsbestuur wil hier constructief aan meewerken. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat veroordeelden in Ninove en omstreken niet langer vrijuit rondlopen, maar effectief hun straf moeten uitzitten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een einde te maken aan de straffeloosheid. We kunnen niet aanvaarden dat veroordeelden in Ninove ongestraft rondlopen.”

Veroordeelden uit eigen streek

Een detentiehuis is bedoeld voor mensen met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar met uitzondering van veroordeelden voor terroristische misdrijven of zedenfeiten. Ze hebben een laag veiligheidsrisico en worden op basis van strenge criteria geselecteerd. De straf kunnen uitzitten in een detentiehuis is een gunst die verleend wordt aan veroordeelden die gemotiveerd zijn om hun leven te beteren. Het gaat om mensen die een gevangenisstraf opliepen maar tot nu niet opgesloten werden en vrij in de samenleving rondlopen, al dan niet met een enkelband. Het detentiehuis in Ninove is in de eerste plaats bedoeld voor veroordeelden uit eigen streek.

Binnen een detentiehuis hebben bewoners meer vrijheid dan in een klassieke gevangenis. Ze zitten niet voortdurend opgesloten in een cel, maar moeten meewerken in het detentiehuis met onderhoudstaken en huishoudelijk werk zoals koken, wassen en kuisen. Het is een gesloten instelling waar men niet zomaar binnen of buiten kan. Om de perimeter van het detentiehuis te verlaten voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek in aanloop naar het einde van de straf, moet men vooraf toestemming krijgen net zoals dit in klassieke gevangenissen het geval is. Wie zich misdraagt, vliegt onmiddellijk naar een klassieke gevangenis.

“Geen overlast voor buurt, minder verval in criminaliteit”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) stelt dat er in het parlement een grote eensgezindheid over het concept van detentiehuizen. “Ik heb zelf mijn verantwoordelijkheid opgenomen door het eerste detentiehuis in mijn thuisstad Kortrijk in te richten”, aldus Van Quickenborne. “Als we een einde willen maken aan de straffeloosheid, dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het kan niet dat een beginnende straatcrimineel veroordeling na veroordeling ongestraft opstapelt en uitgroeit tot beroepscrimineel. Voortaan zal vanaf het eerste vergrijp de straf worden uitgevoerd. Wie zich gemotiveerd toont om zijn leveren te beteren, kan dat doen in een detentiehuis. De ervaringen uit binnen- en buitenland leren dat dit geen overlast in de buurt met zich meebrengt, maar er net voor zorgt dat de recidive, het herval in criminele feiten na vrijlating, sterk afneemt. Ook in Ninove dragen we zo bij tot meer veiligheid en meer rechtvaardigheid.”

De stad organiseert een infoavond waar in aanwezigheid van minister van Justitie Van Quickenborne ruimte zal zijn voor vragen. Iedereen is welkom op deze avond. Later volgt nog een infomarkt, zodra er meer duidelijkheid is over de effectieve inrichting van het gebouw. De infoavond vindt plaats op woensdag 6 juli van 19.30 uur tot 22 uur in de Liberale Kring, Dreefstraat 16 in Ninove. Er zullen ook mensen aanwezig zijn die kunnen getuigen vanuit de praktijk.

Volledig scherm Tania De Jonge, burgemeester van Ninove © Claudia Van den Houte

