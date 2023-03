Oude Kaaibrug opnieuw afgesloten door hoge waterpeil Dender

Als het zwembad toch sluit... mag de trouwe viervoeter mee plonzen! “Toch nog lachen op deze droevige dag”

Zwembad De Kleine Dender in Ninove sluit zowat anderhalf jaar de deuren voor grote renovatiewerken. Wat haar meer of minder in de filter maakt dus niet uit, en daarom mochten de Fifi’s en Bobby’s uit de streek mee het water in. “Heel leuk! Al blijkt onze hond een beetje bang te zijn van een zwempartij”, lachen Nils en dochter Leni.