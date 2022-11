Oud-burgemeester denkt na over klacht tegen schepen die hem betichtte kennis te willen aanstellen in verkeersbordenkwestie

Op de vorige gemeenteraad werd een voorstel van Casteur om een expert aan te stellen om het probleem rond de vele overbodige - en volgens hem ook onwettige - verkeersborden in Ninove aan te pakken, goedgekeurd bij wisselmeerderheid . Zijn voorstel werd gesteund door zijn partij en door de oppositie, maar niet door Samen, de andere meerderheidspartij. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel stelde dat er geen ernstig, acuut probleem was en dat Casteur een kennis wou aanstellen en die man op die manier een opdracht wou gunnen.

Casteur tilt zo zwaar aan zijn beschuldigingen dat hij overweegt om een klacht in te dienen bij de gouverneur tegen Vande Winkel. “Hij beticht me ervan dat ik het niet correct speel door een naam van een firma door te geven waarvan ik weet dat zij de nodige kennis hebben”, zegt Casteur. “Het personeel dat nu bevoegd is voor de borden, kent de code van de wegbeheerder niet. Ik wil gewoon dat we een firma aanduiden die de nodige kennis van zaken heeft om te voorkomen dat we zoveel nutteloos geld uitgeven. Als ik een naam zou doorgeven, dan moet die sowieso aan de voorwaarden voldoen en niet ik, maar het schepencollege beslist over de aanstelling.”