Organisatoren Tribù breiden festival uit naar twee dagen en mikken op breder publiek: “Op vrijdag meer allround-artiesten, zoals Camille”

Tribù is aan zijn vijfde editie toe, maar de organiserende vereniging Tatkraft bestaat al sinds 2016. “We zaten met tien vrienden op café toen we het gekke idee kregen om iets klein in openlucht te organiseren voor een 500-tal mensen”, vertelt Sven Van Petegem van Tatkraft. “Dat is zo enorm goed meegevallen dat we ermee verder gingen en het kriebeltje steeds meer begon te bloeien. Het werd een uit de hand gelopen hobby.” Door corona is het al sinds 2019 geleden dat er nog een volwaardige editie van Tribù kon doorgaan.

Voor de vijfde editie zijn er enkele nieuwigheden. “De grootste verandering is dat het festival werd uitgebreid naar twee dagen. Op zaterdag behouden we ons gekend concept met house en techno door onder meer dj Licious, Nico Morano en Marco Bailey, en op vrijdag richten we ons meer op allround- muziek, met onder andere Camille, Sylver, Cloudy-Oh en NAFT.” De organisatoren werken ook samen met nightclub Zuco in Roosdaal. Die zal zowel vrijdag als zaterdag aanwezig zijn. Op vrijdag is er een Zuco-stage met onder andere Zohra, La Gomera en Greg S. “Er is ook een vip-deck van Zuco en zij zorgen eveneens voor een zwembad.”

Opbouw

De opbouw van Tribù is momenteel volop aan de gang in het stadspark van Ninove. “De aanleiding om het festival uit te breiden naar twee dagen was het feit dat het qua opbouw veel vraagt en we het zonde vonden om alles al na één dag weer af te breken. Vorig jaar was de opbouw enorm, dit jaar zal die iets compacter zijn, maar de beleving rond het festival blijft belangrijk. Het publiek wordt zo ook gespreid over twee dagen. De ticketverkoop loopt goed. We verwachten zo’n 2.000 à 2.500 bezoekers op zaterdag en op vrijdag zouden 1.000 à 1.500 bezoekers al een mooie opkomst zijn voor een eerste keer. We richten ons vrijdag voor het eerst op een breder publiek.”

Tribù Festival vindt op vrijdag 12 augustus vanaf 17.30 uur en zaterdag 13 augustus vanaf 13 uur plaats in het park van Ninove. Meer info en tickets via www.tatkraftevents.com.

Volledig scherm De organisatoren van Tatkraft werken volop aan de opbouw van het Tribù Festival in het stadspark van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De organisatoren van Tatkraft werken volop aan de opbouw van het Tribù Festival in het stadspark van Ninove. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.