Organisatoren 'Dwars door Neigembos' schenken opbrengst aan drie goede doelen

De derde editie vond plaats op zondag 7 augustus en lokte opnieuw veel volk. “617 deelnemers liepen samen 861 toertjes door Neigembos”, vertelt Koen Van den Houte, die het event samen met Mario Penne organiseerde. “De joggers klommen via de trappen 37.346 hoogtemeters en haspelden 2.123,8km af. De wandelaars deden 3.120 km en verorberden 335 potjes vanillepap. We braken opnieuw een record wat de verkoop van de Witkap betreft: 17 vaten van 30 liter en drie bakken Witkap ofte 2.112 witkappen. Dat zijn er ruim 400 meer als de vorige editie. Daarnaast werden er 416 pintjes, 120 krieken, 60 Nobilems en 306 hamburgers en pasta’s verkocht, wat allemaal veel geld in het laadje bracht.”

Geld dat naar het goede doel ging. “Dwars door Neigembos is en blijft een zero profit organisatie. Elke euro die binnenkomt, wikken en wegen we, en schenken we met veel plezier integraal door”, klinkt het. Wenteka vzw ontving 3.000 euro voor haar speelpleinwerking tijdens de zomermaanden, de Mucovereniging ontving 6.000 euro, en Chiro Sjaloom (dit jaar onder de vorm van oud-leiding) en de Gidsen van Ninove ontvingen elk 400 euro voor hun jeugdwerking. “Dat brengt de totale opbrengst van Dwars door Neigembos op 9.800 euro. Met een absoluut minimum aan sponsoring, maar met vooral veel inzet en durf realiseerden we op drie edities 24.200 euro.” De verenigingen ontvingen de cheques in brouwerij Slaghmuylder.