Organisator rockfestival 'Rock 9400' gaat voor tweede editie na onverwacht groot succes vorig jaar: “Dancefestivals zijn er al genoeg, hier staan rock en new wave centraal”

De tweede editie van ‘Rock 9400' zal eveneens plaatsvinden op een weide aan de Burchtdam, achter fitnesszaak ‘Club 9400'. “De naam is zowel een verwijzing naar (de postcode van) Ninove als naar de club”, vertelt organisator Geert Van Lil. “De eerste editie was vorig jaar onverwacht goed. We haalden op twee dagen 2.500 bezoekers. Het was aanvankelijk de bedoeling om het festival enkel op de parking van Club 9400 te laten plaatsvinden, maar de ticketverkoop ging zo goed dat we moesten uitbreiden naar de weide erachter. Ik speelde al langer met het idee om een festival te starten, maar door tijdsgebrek was het er nog niet van gekomen. Ik heb een firma in klank- en lichtmateriaal en tijdens de coronacrisis zat ik thuis. Daardoor had ik plots wel tijd. Zo is het idee ontstaan. Ik vroeg aan de fitnessclub of ik hun parking mocht gebruiken en zij stemden direct toe.”

Op het festival treden vooral tribute bands op die groepen coveren zoals The Sisters of Mercy, The Cure, Iron Maiden een Rammstein. “Zo houden we het betaalbaar. We proberen ook telkens een plaatselijke band te strikken. Deze keer is dat Social Retards uit Meerbeke. Rock en new wave staan centraal. Het is een festival voor rockliefhebbers en we richten ons ook meer op iets oudere muziekliefhebbers, vooral 30-plussers. Er zijn al zoveel dancefestivals in Ninove en omgeving. We wilden eens een rockfestival proberen. En de opkomst voor de eerste editie was dus boven alle verwachtingen. Daarom volgt er nu een tweede editie. We zullen zien wat dat geeft. We hopen op eenzelfde aantal bezoekers als vorig jaar. Als het opnieuw goed loopt, is het de bedoeling om het festival elk jaar te organiseren.”

Tickets

Rock 9400 vindt op vrijdag 2 september vanaf 19.30 uur en op zaterdag 3 september vanaf 17 uur plaats op en achter de parking van Club 9400, Burchtdam 58. Vrijdag treden Body Electric - tribute band van The Sisters of Mercy - en The Obscure - tribute band van The Cure - op. Op zaterdag staan Social Retards, Creedence Gold, Up The Irons - tribute band van Iron Maiden - en Zwammstein - tribute band van Rammstein - op het podium. Pintjes tegen 2,5 euro. Tickets voor vrijdag kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Tickets voor zaterdag kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa. Een weekendticket kost 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa. De voorverkooppunten in Ninove zijn onder meer Club 9400, café Peken in Outer, Sportlokaal in Okegem en Café Tuub in Meerbeke.

Volledig scherm Organisator Geert Van Lil aan de weide langs de Buchtdam in Ninove, waar Rock 9400 plaatsvindt. © Claudia Van den Houte

