Organisator Festiloco verwacht zaterdag meer dan 6.000 bezoekers: “Drie verschillende podia met nineties-artiesten, après-ski en Bonzai-dj’s”

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van een avonturen­park tot een circusspec­ta­kel: met deze 8 activitei­ten in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen kan jouw zomer niet meer stuk

De zomervakantie is weer aangebroken en dat betekent dat er eindelijk tijd is om leuke activiteiten te doen. Heb jij nog geen plannen voor de zomervakantie? Dan komt daar met deze tips ongetwijfeld verandering in. Van een avonturenpark in Oudenaarde tot een circusspectakel met paarden in Ninove: met deze 8 activiteiten in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen kan jouw zomer niet meer stuk.

30 juni