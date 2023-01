Oproep ouders krijgt massaal gehoor: Sandra ontvangt meer dan 400 kaartjes voor 50ste verjaardag

Sandra kampt al sinds ze acht maanden oud is met zware epilepsieaanvallen, waardoor ze een verstandelijke beperking heeft. Ze verblijft in Zonnelied vzw, een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking in Strijtem, maar komt regelmatig op bezoek bij haar ouders in Ninove. Daar vond er afgelopen weekend een verjaardagsfeestje plaats. “Sandra had er zin in. We hebben het wat beperkt gehouden qua bezoek, maar ik had de kaartjes allemaal op tafel gezet. Het waren er 404", vertelt haar vader Sigmond. Sinds maart zit Sandra ook in een rolstoel en is er speciaal vervoer nodig om op bezoek te komen bij haar ouders in Ninove. Ze genoot alvast met volle teugen van haar verjaardagsfeestje en de vele mooie kaartjes.