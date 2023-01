Oppositie vindt doven straatverlichting gevaarlijk, stad wil aanvangsuur laten aanpassen

Sinds begin december dooft de stad de openbare verlichting tussen 23 uur en 5 uur, behalve op vrijdag en zaterdag, om de hoge energiekosten te drukken, net als heel wat andere steden en gemeenten. “Na 23 uur buiten komen is akelig en gevaarlijk”, stelt gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA). Het zorgt volgens haar voor een onveilige situatie, vooral voor voetgangers. “De impact die er is op het budget gaat ten koste van de veiligheid van de burgers”, vindt ook gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove).

De Roose wou van schepen Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) weten wat de jaarlijkse impact is op de energiefactuur. Vande Winkel kon nog geen definitief antwoord geven, maar deelde mee dat het om een besparing gaat van 30 procent. Hij wees ook op de stijging van de energiekosten van 286.000 euro in 2020 naar 850.000 euro in 2022. “Als we geen maatregelen nemen, zullen de energiekosten boven het miljoen uitstijgen.”