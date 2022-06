Oppositie scherp voor gepland detentiehuis in oude rijkswachtkazerne: “Natuurlijk maken mensen zich zorgen, ze zullen hun kinderen afhalen recht tegenover een gevangenis”

NinoveOp de extra gemeenteraad over het geplande detentiehuis in de oude rijkswachtkazerne langs de Aalstersesteenweg vielen er scherpe woorden. Niemand blijkt tegen een detentiehuis op zich te zijn, maar wel tegen de locatie, recht tegenover een school en naast een kinderopvang. Ook binnen de meerderheid hebben sommigen daarover twijfels, maar een motie van de oppositie om het detentiehuis tegen te houden werd weggestemd. Er werd wel een motie goedgekeurd om de locatie grondig te onderzoeken, al is volgens de oppositie alles al beslist.

Bijna twee weken geleden werd bekend dat de overheidsdiensten van Justitie en de Regie der Gebouwen de oude rijkswachtkazerne aan de Aalsterstesteenweg in Ninove willen herinrichten tot een detentiehuis in 2025. Daar zullen kortgestraften, met een celstraf tot maximaal drie jaar, die nu vrijuit rondlopen met een enkelband, opgesloten en begeleid worden. Vorig jaar had het stadsbestuur al ingestemd tot een haalbaarheidsstudie. Omdat de plannen voor het detentiehuis werden bekendgemaakt nadat de deadline voor de oppositie om interpellaties in te dienen voor de gemeenteraad verstreken was, had Forza Ninove een extra gemeenteraad samengeroepen om toch nog kunnen te debatteren over het geplande detentiehuis.

Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) hekelde daarop het gebrek aan inspraak voor de gemeenteraad en de burger, maar was vooral niet de spreken over de locatie. “Recht tegenover een grote school en naast een kinderopvang: Wie haalt het in zijn hoofd om dat daar te zetten?”, aldus D’haeseleer. “De inspraak van de burger is ook nopens. Er komt een infovergadering waar jullie alles wat al beslist is door de strot van de Ninovieter gaan duwen.” Hij was er ook niet van overtuigd dat het initiatief louter van de federale overheid komt en de stad er niets in te zeggen heeft. Hij verweet burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) te willen scoren bij haar Open Vld-ministers op kap van de Ninovieter. “Ninove heeft heel wat nodig: een tweede rusthuis, een ziekenhuis,... maar Ninove krijgt een gevangenis.”

Draagvlak weg

Ook voor gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) was het duidelijk dat de beslissing al genomen is. Ze betreurde “dat alles al in de achterkamer werd bedisseld, zonder overleg met de gemeenteraad of de burger. Daardoor is het draagvlak hiervoor volledig weg en dat hebben jullie volledig aan jezelf te danken. We zijn niet a priori tegen een detentiehuis, maar de randvoorwaarden en de vooropgestelde locatie zijn onaanvaardbaar.”

Verschillende meerderheidsraadsleden benadrukten nog eens de voordelen van een detentiehuis: dat de straffeloosheid wordt aangepakt, dat het beter is voor gedetineerden dan thuis te zitten met een enkelband, dat ze vanaf dag één begeleid worden, dat het gaat over re-integratie in de maatschappij en mensen terug op het goede pad te krijgen,... Er werd ook benadrukt dat een detentiehuis geen gevaar is voor de omgeving en er werd verwezen naar enkele Scandinavische landen, waar ze al een succes zijn.

Ook twijfels binnen meerderheid

Toch was er bij sommige meerderheidsraadsleden ook bezorgdheid over de locatie. “De locatie vind ik persoonlijk niet optimaal, in de nabijheid van twee scholen en een kinderopvang. Het is niet omdat dit onroerend goed eigendom is van de Regie der Gebouwen dat het gemakkelijkheidshalve daar ook moet komen”, vond Bart Mignon (Samen/CD&V). Hij betreurde ook de communicatie, net als gemeenteraadslid Lieven Meert (Samen/Vooruit). Meert zei eveneens voor een detentiehuis te zijn, maar had ook twijfels bij de locatie.

Ook burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) had de communicatie liever anders zien lopen. Ze legde onder meer uit dat verschillende sites werden onderzocht en dat het voor de site in Ninove over een pand gaat van de federale staat dat gemakkelijk kan worden aangepast naar een detentiehuis. Er is sprake van 24 plaatsen en 20 personeelsleden. Ze benadrukte dat het stadsbestuur er op had aangedrongen dat het sterk zou worden betrokken en dat er een infomarkt moest komen. “Uiteraard zijn mensen geen voorstander, ik heb daar begrip voor, het is aan ons om uit te leggen wat een detentiehuis inhoudt”, aldus De Jonge.

Impact op verkeer

Gemeenteraadslid Dany Goessens (Forza Ninove) vreesde ook voor de impact voor het verkeer, met extra auto’s van 20 personeelsleden en bezoekers, terwijl er nu op sommige momenten al stilstaand verkeer is op die locatie. Hij wees ook op de waardevermindering van de huizen in de buurt. “De mensen maken zich natuurlijk zorgen. Dat is logisch: ze komen hun kinderen halen recht tegenover een gevangenis. Of het veilig is of niet, speelt hier geen rol, het gaat over de inplanting.” Leegstaande kazernes zijn voor hem geschiktere locaties voor detentiehuizen. “Er zijn er massa’s en die zijn al beveiligd.”

Burgemeester De Jonge wees erop dat er geprobeerd zal worden om vooral gedetineerden uit de streek naar het detentiehuis te leiden. “Ik weet niet of het detentiehuis veel verkeer met zich zal meebrengen.” Ze wees er ook op dat er in Mechelen een transitiehuis is naast een school. “Ik denk dat het belangrijk is om het infomoment af te wachten om te zien wat er leeft onder de mensen. We gaan rekening houden met de bezorgdheden van de buurtbewoners.” Over de aantijgingen dat ze op een goed blaadje zou willen staan bij haar partijtop: “Ik heb de partijtop niet nodig. Ik sta sterk genoeg in mijn schoenen.”

Moties

Oppositiepartijen Forza en N-VA dienden een motie in waarin het schepencollege werd gevraagd om af te zien van de inplanting van een detentiehuis in de oude rijkswachtkazerne en initiatieven te nemen om te vermijden dat het detentiehuis daar komt, maar de meerderheid stemde de motie weg. De meerderheidspartijen keurden wel hun eigen motie goed met de vraag aan het stadsbestuur om de voorgestelde locatie voor het detentiehuis grondig te onderzoeken, rekening houdend met de adviezen van de stadsdiensten, de politie, de brandweer, de bewoners en de scholen in de buurt.

Volledig scherm De overheidsdiensten van Justitie en de Regie der Gebouwen willen de oude rijkswachtkazerne aan de Aalsterstesteenweg in Ninove herinrichten tot een detentiehuis. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.