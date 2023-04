Opheffing bescherming tuin en bijgebouw aan Huis Doremont is niet definitief: “We mogen geen historische fouten maken”

Jean-Ma­rie (73) bouwde tafels voor Vive le Vélo en stelt nu voor het eerst tentoon: “Mijn werk heeft al 600.000 euro opgebracht voor goede doel”

Is hij een ambachtsman of een kunstenaar? Jean-Marie Waelkens (73), maker van ambachtelijke tafels, waarvan enkele exemplaren jaren te zien waren in het tv-programma Vive le Vélo, maakt daarnaast ook bijzondere houten poppen. “Ik verzamel geen geld, wel materialen. Daar probeer ik mooie dingen mee te doen”, vat hij het zelf samen. De hoogspanningstechnieker vertelt over zijn passie voor hout, zijn eerste grote tentoonstelling en waarom een tafel het belangrijkste meubel in huis is.