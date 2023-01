Opgravingen langs Kloosterweg leveren nieuwe informatie op over geschiedenis norbertijnenabdij: Van aanwezigheid slachthuis tot gasten met luxueuze levensstandaard

NinoveDe opgravingen langs de Kloosterweg aan de abdijkerk hebben nieuwe informatie opgeleverd over de geschiedenis van de norbertijnenabdij die er sinds de 12de eeuw gestaan heeft. Archeologen van SOLVA onderzoeken sinds oktober in opdracht van stad Ninove de ondergrond naar aanleiding van de geplande aanleg van een nieuw plein. Ze geven op zondag 8 januari uitleg bij de opgravingen en tonen enkele bijzondere vondsten.

Het archeologisch onderzoek gebeurt naar aanleiding van de geplande rioleringswerken en aanleg van het nieuwe verkeersluwe abdijplein aangezien de werken een grote impact hebben op de ondergrond en eventuele archeologische resten die daarin bewaard zijn. Uit eerder historisch en archeologisch onderzoek bleek dat er vanaf de tweede helft van de 12de eeuw een abdij op de locatie aanwezig is. Het huidige archeologische onderzoek levert al nieuwe informatie op over de oudste bouwfases van de abdij (romaanse en gotische fase) en over sporen die daaraan voorafgaan. “De doopkapel van de huidige kerk blijkt gebouwd te zijn op de funderingen van één van de torens van de romaanse kerk”, zegt schepen Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Voor de kerk vonden de archeologen een natuurstenen gebouw uit de 13de eeuw. Het blijkt onder meer te hebben gediend als slachthuis.”

Directere kijk in leven kloosterlingen

Op een groot deel van het opgravingsvlak lag het imposante gastenkwartier van de abdij. Hoewel dit werd afgebroken aan het einde van de 18de eeuw, bleven in de ondergrond verschillende muur- en vloerresten bewaard. Daarnaast vonden de archeologen de rioleringen en een beerput van het gastenkwartier terug. Doordat men de riool ook gebruikte om afval in te dumpen, krijgen we een mooi inzicht in de materiële welstand van de gasten van het klooster. “De vondsten, waaronder Chinees porselein en fraai glaswerk, geven blijk van een luxueuze levensstandaard”, vertelt schepen Wouter Vande Winkel. “Er zijn talrijke teksten overgeleverd die het leven in het klooster beschrijven of ons vertellen hoe de gebouwen er uit zien. Het archeologisch onderzoek geeft een heel andere, directere kijk in het leven van de kloosterlingen en hun gasten.”

Intrigerende verhalen uit verleden

Naast de restanten van de abdij zijn er ook sporen aangetroffen die nog ouder zijn. Deze wijzen erop dat de plaats reeds bewoond werd van in de volle middeleeuwen, nog voor er sprake was van de abdij. Verder onderzoek kan inzicht geven over hoe deze sporen te verbinden zijn met het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Ninove. “Archeologisch onderzoek maakt het mogelijk om aan de hand van kleine objecten intrigerende verhalen uit het verleden te vertellen”, aldus projectleider Wouter De Maeyer. “Hoe komt een rekeningpenning van Edward II of Edward III (13de-14de-eeuwse Engelse koningen) in Ninove terecht? Of wat is het verhaal achter de prachtige 13de-eeuwse zegelstempel van broeder Balduinus waarop een lam met een vaandel staat afgebeeld.”

Publieksmoment

Wie meer wil weten over de opgravingen of benieuwd is naar enkele van de vondsten van de opgraving kan zondag 8 januari tussen 13 uur en 16 uur terecht bij de rondleidingen op de site. Plaats van afspraak: de werfcontainers in de Kloosterweg (kant Abdijstraat). Elk half uur start een rondleiding. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.