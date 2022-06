Opgravingen aan Stuypenberg leggen middeleeuwse woonplaats bloot: “De vele, soms aangrijpende, vondsten maken het verleden tastbaar”

Sportcentrum ‘De Leebeek’ opende onlangs officieel langs de Stuypenberg in Lebeke, een gehucht in Outer vlakbij de grens met Denderhoutem. Bijna drie jaar geleden werd het hockeyveld afgewerkt. Vorig jaar kwamen er ook padelvelden en petanqueterreinen en dit jaar een Finse piste. Vooraleer de site werd ontwikkeld, moest er echter een archeologisch onderzoek gebeuren. Dat werd in het voorjaar van 2019 uitgevoerd, maar de resultaten werden nu pas bekendgemaakt. Archeologen van SOLVA brachten het archeologisch erfgoed in kaart, zodat dit stukje ongekende Ninoofse geschiedenis voor de toekomst bewaard blijft. Over de geschiedenis van Lebeke was bij aanvang van de werken immers heel weinig geweten. “Het is niet omdat er niets gekend is, dat er nooit iets geweest is op deze plaats. De vele, soms aangrijpende, vondsten maken het verleden tastbaar, wat meteen ook het belang ervan onderstreept”, aldus schepen van Cultuur en Erfgoed Henri Evenepoel (Open Vld).

De oudste vondsten dateren uit de steentijd, maar het zwaartepunt van de vondsten ligt in de middeleeuwen. Uit de Karolingische periode (ca. 750-900 n. Chr.) is, naast sporen van houten gebouwen en een drenkpoel voor vee, een meervoudig graf teruggevonden. In het graf zijn twee volwassenen begraven, met aan het hoofdeinde een baby. In dezelfde kuil, maar wellicht op een later tijdstip, is een jongvolwassene of tiener bijgezet. “Wellicht gaat het om een moeder die tijdens of kort na de bevalling is overleden samen met haar pasgeboren kind”, klinkt het bij de archeologen van SOLVA. “Een korte tijd nadien moet ook de tiener overleden zijn. Het feit dat die is bijgezet in hetzelfde graf, duidt er op dat ze wellicht ook een familiale band hebben gehad. Hoewel het botmateriaal grotendeels vergaan is, toont dit graf de rauwe hardheid van het middeleeuwse bestaan.”

Ambachtelijke activiteiten

In de loop van de 10de eeuw wordt op het perceel een grote, rechthoekige omgrachting aangelegd, met aan de binnenzijde meerdere gebouwen. “De omgrachting zal meer dan twee eeuwen de basis blijven voor de inrichting van het woonerf. De plek langs de Stuypenberg blijft nadien onafgebroken bewoond tot in de 13de eeuw. Het vondstenmateriaal toont dat de boeren niet geïsoleerd woonden. Ze gebruikten aardewerk uit het Rijnland en Noord-Frankrijk, wat er op wijst dat ze toegang hadden tot goede handelsnetwerken. Uit de 12de en 13de eeuw zijn talrijke greppels en kuilen teruggevonden, die wijzen op intensieve ambachtelijke activiteiten van de bewoners, mogelijk in verband te brengen met textielverwerking.” Na de middeleeuwen werden de terreinen, op een moment in de 18de eeuw na, om onbekende reden verlaten, en werden ze in gebruik genomen als weiland.

De archeologen van SOLVA presenteren de resultaten van de opgraving op donderdag 9 juni om 19.30 uur in de cafetaria van hockeyclub Dender Hockey en padel2020 langs de Stuypenberg, letterlijk op de plaats waar de opgravingen plaatsvonden. Er zullen die avond ook originele vondsten van de opgraving tentoongesteld worden. Tegelijk stellen de archeologen ook de nieuwe SOLVA-archeologiebrochure voor met daarin de resultaten van deze opgravingen. De toegang tot de lezing en de brochure zijn gratis.

Volledig scherm Graf van de overleden tiener. Het enige wat overblijft zijn fragmenten bot en wat tanden. © SOLVA