Open Vld-fractie gaat zich "beraden over toekomst meerderheid", na zwaar conflict tussen twee schepenen

Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer sprak eerder al over “ruzies binnen het schepencollege”. Op de gemeenteraad van maandagavond verwees hij in zijn interpellatie nogmaals op een passage uit de notulen van het schepencollege van 21 maart, waarin te lezen staat: ‘Schepen Alain Triest vraagt volgende te notuleren: hij heeft vergadering belegd met personeel, dat geweigerd heeft daaraan deel te nemen. Schepen Vande Winkel deelt mee dat ze van hem geen toelating gekregen hebben om aan de vergadering belegd door schepen Triest deel te nemen.’ Op de gemeenteraad gaven de twee schepenen voor het eerst meer uitleg over het dossier in kwestie.

Het bleek te gaan over een grondruil tussen de stad en een verkavelaar, waarbij die laatste ondanks een akkoord in 2009 toch recent nog onverwachts een factuur in de bus kreeg om de grond te betalen. De verkavelaar/eigenaar had schepen Alain Triest (Open Vld) daarover aangesproken en de schepen had de betrokken ambtenaar gecontacteerd voor meer uitleg. Schepen Triest confronteerde echter de ambtenaar en de verkavelaar met elkaar en wou een (online) vergadering met de ambtenaar en de verkavelaar en landmeter, maar dat stootte schepen Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) tegen de borst.

Onaanvaardbaar

“Ik werd geïnformeerd over het feit dat schepen Triest de ambtenaar die de verkaveling behandelt, gevraagd had om langs te komen op zijn bureau om meer informatie te geven over het dossier. Op zich geen probleem, maar daar aangekomen bleek dat niet alleen schepen Triest, maar ook de verkavelaar zelf en zelfs de landmeter die het dossier opvolgt aanwezig was”, aldus schepen Vande Winkel. “Het is onaanvaardbaar dat een personeelslid in een dergelijke positie gebracht wordt. Als iemand een bouwvergunning geweigerd wordt, dan gaan we toch ook niet de stedenbouwkundig ambtenaar op onze bureau roepen om in bijzijn van die burger en zijn architect te moeten uitleggen waarom de vergunning werd geweigerd? Je brengt de medewerker daarmee in een heel lastige positie.”

Schepen Triest benadrukte dat hij enkel en alleen informatie wou inwinnen nadat de eigenaar en landmeter hem over het dossier hadden aangesproken. “Ik had gezegd dat ik nog geen beslissing nam over wie gelijk heeft. Hoe moet een eigenaar die al jarenlang in het bezit is van grond nu toch nog betalen? Daar wou ik een antwoord op. Daarom had ik een online vergadering gevraagd. Ik dacht dat als ze met elkaar zouden spreken het wel duidelijk zou worden wie gelijk heeft”, zegt Triest.

Niet correcte gang van zaken

Volgens schepen Vande Winkel werd er in eerste instantie alles aan gedaan om de kwestie binnen het schepencollege uit te klaren, maar bleef Triest een vergadering vragen en eiste hij dat genotuleerd werd dat het personeel geweigerd had om deel te nemen aan een door hem gevraagd overleg. “Aangezien het niet de correcte gang van zaken is en om mijn medewerkers in bescherming te nemen, heb ik gezegd dat het dan ook moest genotuleerd worden dat ik dergelijke vergadering niet toelaat”, aldus Vande Winkel. “Toen ik de derde week na mijn vraag het bericht kreeg dat de administratie niet meer mocht deelnemen aan de vergadering, was ik boos en heb ik dat inderdaad laten notuleren”, zei Triest. “Mag ik als betrokken schepen geen overleg meer hebben?”

Schepen Vande Winkel haalde aan dat de administratie bereid was om tekst en uitleg te geven bij het dossier, maar de context was in zijn ogen niet gepast. “De onafhankelijkheid van de administratie kwam door deze ontmoeting in het gedrang. Er was geen sprake van weigering van toelichting of sabotage, maar er was wel een duidelijk vraag om de relatie bestuur-administratie gezond te houden en onze ambtenaren in een duidelijke omgeving hun werk te laten doen. Ik besef dat dit niet het fraaiste beeld oplevert voor het bestuur, maar ik voel mij niet verantwoordelijk. We kunnen ons al eens vergissen, maar dan moet de juiste procedure worden gevolgd. Het knettert af en toe tussen mij en Alain, maar we kunnen nog samen lachen. Het gaat om een botsing van visies. Hoe het nu verder moet? Ik heb er alle vertrouwen in dat we er met een goed gesprek uit geraken.”

Volledig scherm Schepen Wouter Vande Winkel en schepen Alain Triest gaven op de gemeenteraad meer uitleg over hun meningsverschil. © printscreen livestream stad Ninove

Bezwaar indienen

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) gaf toe dat er soms al eens discussies en uiteenlopende visies zijn binnen het schepencollege. “Maar we komen er altijd uit en na de beslissing wordt er niet meer overgesproken. Als er een beslissing genomen is, dan moet een burger niet naar de burgemeester of schepen stappen, maar een bezwaar indienen. Een schepen kan uitleg geven, maar moet dan uitgaan van een bezwaar en niet van alles op tafel te gooien”, vond De Jonge, die zich wil focussen op het uitvoeren van het meerjarenplan.

Ook Samen-fractieleider Lieven Meert vond het ‘not done’ om een particulier die het niet eens is te confronteren met de adviserend ambtenaar. Hij stond achter het voorstel om er samen nog eens over te spreken. Bij Open Vld-fractieleider Stijn Vander Elst zat het dieper: “In deze meerderheid hebben we soms heel scherpe discussies over inhoud, maar inderdaad, we vinden elkaar op het einde van de rit nog altijd terug”, aldus Vander Elst. “Maar we moeten ook niet onder stoelen of banken steken dat het tussen een aantal mensen in deze meerderheid niet goed klikt, om het zacht uit te drukken. Ik moet er iets langer over kunnen nadenken dan hier nu gewoon te zeggen: ‘we gaan er nog eens over babbelen, het zal allemaal wel weer goed komen’. Ik vind het betreurenswaardig hoe het hier vanavond is geëtaleerd. Ik denk dat wij ons zullen beraden over de verdere toekomst van deze meerderheid.”

Oplossing mogelijk

Tijdens het betoog van schepen Veerle Cosyns (Samen-CD&V), die de meerwaarde van meningsverschillen benadrukte, nuanceerde Vander Elst enigszins door kort “over de manier van werken en communiceren met elkaar” toe te voegen. “Schepen Vande Winkel wou de ambtenaar beschermen en schepen Triest wou informatie vergaren. Ik denk dat het moet mogelijk zijn om tot een oplossing te komen voor hoe we verder gaan”, vond schepen Cosyns. “Als we morgen rollend over straat over heel essentiële dingen niet meer tot een consensus komen, dan zitten we met probleem en moeten we ons beraden. Maar dat is vandaag niet het geval.” Voormalig burgemeester Michel Casteur (Open Vld) noemde wat er gebeurd is menselijk. “Ik zit al 40 jaar in de gemeenteraad, waarvan 36 jaar in de meerderheid, en ik heb het bijna altijd meegemaakt dat er discussies zijn. Het enige verschil is dat het nu op papier wordt gezet.”