Opbouw carnavalskermis gaat dagje vroeger van start door Omloop

Er zullen 45 attracties opgesteld staan. Onder andere het Funhouse Ibiza, maar ook de supersnelle Speed Surf en de overkop draaiende Shaker Party. De 40 meter hoge High Energy is dan weer een attractie die je met grote snelheid de lucht in zwiert. De Body Shaker en Coco Bongo zorgen ongetwijfeld voor kriebels in de buik. “Vorig jaar waren we er de eerste keer bij op de carnavalskermis hier in Ninove”, zegt Katrien Commissaris van Funhouse Ibiza. “Toen was er door corona geen stoet. Ik ben benieuwd wat het dit jaar zal geven, nu er wel een stoet is.”