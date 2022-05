“Op liefde staat geen leeftijd”: Celina (92) treedt na 42 jaar lief en leed in huwelijksbootje met Antoine (86)

“Liefde kent geen leeftijd”, sprak burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), terwijl ze Celina en Antoine in de echt verbond. De bruid en bruidegom waren fier om eindelijk de stap te zetten. “We zijn al 42 jaar samen en we wilden al eerder trouwen, maar door omstandigheden is het er nu pas van gekomen”, vertellen ze. “Celina heeft bijvoorbeeld hartproblemen en moest verschillende keren opgenomen worden in het ziekenhuis. Een paar jaar geleden hebben we ook een auto-ongeval gehad. Ik heb Celina toen zelf uit de auto gehaald. Voorbijgangers waren verbaasd hoe snel ik haar uit de auto heb gekregen”, zegt Antoine.

Popelen van ongeduld

Kinderen

Naar zee

Antoine en Celine leerden elkaar destijds kennen toen Antoine nog aan het werk was bij de vuilnisdienst. “Haar zoon werkte bij mij”, vertelt Antoine. “Ik ging in die tijd vaak naar zee en haar zoon had me eens gevraagd om Celina mee te nemen. Ik ben dat nadien blijven doen en zo was het ‘koekenbak’”, lacht Antoine. “Of ik blij ben dat Celina nu mijn vrouw is? Het zal nog niet!” Een huwelijksreis zit er niet in, maar er was achteraf nog een huwelijksfeest in Meerbeke, waar Celina woont en Antoine, die af en toe nog naar zijn huis in Okegem ging, nu vermoedelijk ook officieel bij haar zal intrekken.