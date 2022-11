Ook personeel Schoonderhage voerde actie

“De voorzieningen in de zorg worstelen ook met hun energiefacturen. De verwarming een paar graden lager zetten, is voor veel van onze bewoners door hun medische situatie niet mogelijk. Zo zetten de hoge kosten voor energie nog meer druk op de middelen. De werkdruk binnen onze sector wordt ondraaglijk. Steeds meer werknemers kijken aan tegen deze hoge werkdruk waarbij de emotionele belasting toeneemt. Wij komen vele handen te kort: dit kan zo niet verder. Meer personeel in de zorg is een belangrijke oplossing. We zijn fier op onze job, dat verdient degelijke, leefbare en aantrekkelijke werkvoorwaarden. Via deze actie willen wij onze ongerustheid en ongenoegen aan het beleid kenbaar maken. Hierbij hopen we dat we er niet meer druk moeten gezet worden", klinkt het in een mededeling.