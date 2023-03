Ook Ninoofse Delhaize sluit nadat personeel werk neerlegt

In 95 winkels van Delhaize zou het personeel dinsdag hebben gestaakt, waaronder ook het personeel van de vestiging van Delhaize in het Ninia Shopping Center in Ninove. De rolluiken waren gesloten en op de gesloten rolluiken hingen er twee mededelingen te lezen: ‘Sorry je kan (nu) even niet winkelen. Delhaize heeft de intentie aangekondigd om deze supermarkt, die het zelf uitbaat, om te vormen tot een zelfstandige Delhaize-winkel. Hoewel alle medewerkers mee de overstap kunnen maken, begrijpen we dat bij zo’n verandering de emoties hoog kunnen oplopen. Daarom vragen we je begrip voor deze onverwachte, tijdelijke sluiting.”