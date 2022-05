Ontvangstruimte voor toeristen, carnavalsmuseumpje en eerste openbare toiletten: Zo zal nieuwbouw aan Hospitaalkapel er uitzien

NinoveHet ontwerp voor de nieuwbouw aan de Hospitaalkapel in de Burchtstraat is klaar. Er komt onder meer een nieuwe ontvangstruimte voor toeristen, een vergaderruimte, een permanente tentoonstelling over bijvoorbeeld carnaval en de eerste openbare toiletten in het centrum van Ninove.

Er zijn al enkele jaren plannen voor een nieuw bijgebouw voor de Hospitaalkapel. In het voorjaar van 2017 verhuisde de toeristische dienst van het stadhuis naar een nieuw toeristisch centrum in de Hospitaalkapel in de Burchtstraat. Binnenin de kapel staat er een speciale losstaande constructie met doeken waarop oude postkaarten en foto’s van Ninove vergroot werden gedrukt, die de oude muren verbergen. Het was echter de bedoeling om het toeristisch centrum nog verder uit te breiden.

Het zijgebouw van de Hospitaalkapel zal vervangen worden door een nieuwbouw. “We zijn bijna klaar met alle voorbereidingen om een omgevingsvergunning aan te vragen”, zegt schepen van Toerisme Alain Triest (Open Vld). “Er zijn een beetje problemen geweest rond de riolering en we hebben moeten overleggen met Erfgoed Vlaanderen omdat de naastgelegen Hospitaalkapel beschermd is en er daarvoor een gespecialiseerde procedure geldt, maar we zitten op schema. Als er een vergunning is, zal het dossier wellicht op de gemeenteraad komen. De bouwtijd bedraagt anderhalf jaar. Het is de bedoeling om de nieuwbouw nog deze legislatuur te openen.”

Carnavalsmuseum

Intussen is er al een ontwerp van hoe het gebouw er zal uitzien. In het nieuwe gebouw zal er plaats zijn voor een nieuw onthaal, werkruimte, stockageruimtes, vergaderruimtes en sanitaire voorzieningen. Het nieuwe gebouw wordt rond de kapel gebouwd. Opvallend is de grote glaspartij die schuin naar de straat gericht is. “Er zal onder andere een inkombalie voor toeristen zijn, een vergaderruimte, en op de bovenste verdieping zal er een permanente tentoonstelling zijn, onder meer over carnaval.” Er was eerder al sprake van een carnavalsmuseum in het nieuwe bijgebouw, waar bijvoorbeeld kostuumpjes van het Wortelmanneken en andere belangrijke dingen rond carnaval tentoongesteld zouden kunnen worden.

Op het gelijkvloers zal er behalve een ontvangstruimte met balie en zitplaatsen verder ook een keuken met vergaderruimte, stockageruimtes en publiek toegankelijke toiletten, met mindervalidetoilet, zijn. Deze toiletten zullen toegankelijk zijn via centrale inkom en ook langs de achterkant van het gebouw, dat uitkomt op de doorgangsweg naar de achterliggende parking. De toiletten zijn hierdoor bereikbaar buiten de diensturen van het personeel. “Ik ben al heel lang vragende partij voor openbare toiletten in onze stad”, vertelt schepen Triest. “We hebben de kans gegrepen om ook openbare toiletten te plaatsen in het nieuwe bijgebouw. Dat is handig voor wie in de binnenstad rondwandelt en geen mogelijkheid heeft om in een horecazaak of winkel naar het toilet te gaan, bijvoorbeeld op zondag.”

Renovatie Hospitaalkapel

Op de eerste verdieping bevindt zich dus de tentoonstellingsruimte met vide die zicht heeft op de inkom. De vergaderzaal ligt achter de lift. Hier kunnen ook kleine groepen ontvangen worden voor een presentatie. Achter de vergaderzaal bevindt zich een berging die kan dienst doen als stockageruimte. “Het bijgebouw sluit naadloos aan bij de kapel, die een binnen- en buitenrenovatie krijgt. Omdat het voor de renovatie over een nationaal gesubsidieerd dossier gaat, zal dat nog enkele jaren duren vooraleer het rond is, maar daar gaan we dus niet op wachten voor het nieuwe zijgebouw. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk vooruit te gaan.”

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Volledig scherm Het huidige zijgebouw van de Hospitaalkapel in de Burchtstraat. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm VVV-Ninove-voorzitter Yvan Roelandt, Kathleen De Herder van de dienst toerisme, toerismeschepen Alain Triest en toerismeconsulent Danny De Saedeleer in het toeristisch centrum in de Hospitaalkapel. © Claudia Van den Houte