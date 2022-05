'Ongepast' krijgt tweede editie met '1 Year Ongepast Festival’

Na het online evenement ‘KnalDrang’, in samenwerking met de stad Geraardsbergen, organiseerden Maarten Decelle en Jonathan Michalski met ‘Ongepast’ in augustus vorig jaar hun eerste outdoor evenement op de Ninoofse Inghelantsite (de OCMW-parking in de Burchtstraat), in samenwerking met de stad Ninove. Het evenement was compleet uitverkocht. Gezien het succes van de eerste editie komt er nu een tweede editie van het elektronisch ‘outdoor’ muziekevenement, onder de naam ‘1 Year Ongepast Festival’ in het stadspark van Ninove. “Ons ééndaags elektronisch muziekevenement bestaat uit house-, minimal-, tech-house-, techno- en hard-techno-muziek”, vertelt Maarten Decelle.