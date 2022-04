Onder vuur liggende vzw Ninoverend geeft transparantie en zet boekhouding online: “Middenstand mag niet dupe worden van vete tussen Forza Ninove en vzw”

Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) eiste eerder al de ontbinding van vzw Ninoverend, de overkoepelende handelsvereniging die vorig jaar van start ging om Ninove te versterken als shoppingsstad. Op de gemeenteraad had hij gesteld dat er documenten ontbraken en de Raad van Bestuur van de vzw niet meer rechtsgeldig was samengesteld. Zijn partij liet ook uitschijnen dat sommige bestuurders persoonlijk vermogensvoordelen uit de vzw zouden hebben gehaald en dreigde met juridische stappen.

Het stadsbestuur moet nog beslissen over of het de subsidie die ze toekent aan de vzw al dan niet stopzet, maar liet eerder wel al weten 100 procent transparantie te willen. De vzw vindt het vanzelfsprekend dat er een grote transparantie moet zijn. “Er wordt immers voor een groot deel met belastinggeld van de burger gewerkt”, aldus voorzitter Pascal Carael namens vzw Ninoverend. “Ieder kwartaal werd onze boekhouding dan ook doorgenomen door de financiële dienst van de stad Ninove en ze werd steeds goedgekeurd. Pas na iedere goedkeuring van de boekhoudkundige documenten werden de subsidies uitbetaald aan de vzw. De facturen van de kwartaalafsluitingen waren telkens tijdig binnen bij de bevoegde diensten. Alle bankuittreksels voor de betalingen van de facturen komen zelfs op het stadhuis toe via post en niet bij de vereniging. De balans van de afsluiting door ons eigen boekhoudkantoor op 4 februari was tot op de eurocent dezelfde als die door stad Ninove opgemaakt op 28 februari.”

Geen onregelmatigheden vastgesteld

De vereniging haalt aan dat de financiële dienst van de stad Ninove nogmaals officieel heeft bevestigd dat er zich geen financiële onregelmatigheden hebben voorgedaan en dat een onafhankelijk advocatenkantoor, aangesteld door de stad, geconcludeerd heeft dat er geen enkele abnormale fee is doorgerekend of betaald voor de reservering van bepaalde activiteiten van de vzw Ninoverend. “Forza Ninove beweert echter wel dat er tot 138% werd uitbetaald. Dit dekt slechts een halve waarheid: het gaat om slechts één factuur van 132 euro. Er wordt echter geen enkele melding gemaakt van het omgekeerde principe: dat er op de betaling van andere facturen – met veel duurdere artiesten – mààr tussen de 10 à 15% is gerekend, terwijl er in dit ‘milieu’ courant en normaliter (veel) hogere percentages worden toegepast.”

De vzw geeft toe dat ze geen voorafgaande bevraging/goedkeuring van de kostprijs van de artiesten voor de jaarmarkt heeft gedaan. “Dat was ook niet mogelijk door het ‘last minute’ mogen organiseren van de jaarmarkt, gezien de coronatoestand en te volgen richtlijnen op dat moment. In tussentijd is echter ook gebleken dat de toenmalige prijzen zeker de correcte waren. Sommige artiesten werden ons zelfs nog goedkoper aangeboden, louter ter sympathie voor de vzw en zijn hardwerkende leden.”

Het optreden van Camille Dhont tijdens de jaarmarkt in Ninove was een schot in de roos.

Offerte voor reuzenrad

Dat er geen offerte zou zijn geweest voor het reuzenrad dat in december op het Niniaplein stond, is volgens de vzw een grove leugen. “Er werd destijds in december 2021 met Forza Ninove in de gemeenteraad reeds over de correcte prijs gesproken. Logischerwijze was er dus ook al een offerte voor handen, want vanwaar haalden ze anders deze prijs? Wij hebben hiervan dus wel degelijk een offerte.”

Quote “Alle verrichtin­gen van onze boekhou­ding staan op onze website. We hebben niets te verbergen” Vzw Ninoverend

De vereniging heeft intussen haar boekhouding van 2021 op haar website vzw-ninoverend.be gezet. “Alle verrichtingen van onze boekhouding staan er op. We hebben niets te verbergen”, klinkt het. Ze wijst er ook op dat “na een objectieve bevraging door de stad Ninove bij onze handelaars – uitgevoerd in december 2021 – bleek dat onze werking, initiatieven en events zeer positief werden onthaald”. Wat de samenstelling van de Raad van Bestuur betreft, vermeldt ze “dat door de vzw gecoöpteerde leden steeds worden aanvaard om de dagelijkse werking ervan te garanderen, ook al is dit nog niet verschenen in het Belgisch staatsblad. De aanvraag tot verschijnen in het Staatsblad is ondertussen wel aangevraagd.”

Pascal Carael en Jeroen Wiggeleer van vzw Ninoverend samen met schepen Alain Triest bij de opening van het reuzenrad op het Niniaplein.

Juridische stappen

Volgens vzw Ninoverend probeert Forza Ninove iedereen te bespelen. “Hierbij moeten we als vereniging en natuurlijk persoon misschien zelf eens nadenken om juridische stappen te zetten. Wij zijn ook maar mensen en we kennen ook onze grens van het maatschappelijk aanvaardbare. Laster, eerroof en aanzetten tot agressie zijn zaken die hierbij dan, om te beginnen, op de voorgrond treden.”

Quote Wij hopen dat de huidige coalitie de ruggen­graat heeft om vzw Ninoverend niet te ontbinden. De Ninoofse midden­stand heeft deze steun meer dan nodig.” Vzw Ninoverend

De vzw Ninoverend verbieden verder te werken zou volgens haarzelf ook meteen het einde kunnen betekenen voor heel wat middenstandsactiviteiten in Ninove. “Zeker in een periode van post-covid en een zinloze oorlog in onze eigen Europese achtertuin. De dienst lokale economie de gehele werking op zich laten nemen, is een utopie. Forza Ninove is reeds – geheel gerechtvaardigd trouwens - berekend bezig met hun verkiezingscampagne voor binnen drie jaar. Wij hopen dan ook ten stelligste dat de huidige coalitie de ruggengraat heeft om vzw Ninoverend niet te ontbinden. Dé Ninoofse middenstand heeft deze steun meer dan nodig.”

Persoonlijke vendetta

De verenging stelt ook dat Guy D’haeseleer wil zich profileren tegenover de voorzitter van de vzw. “Het is een publiek geheim dat beiden niet de beste vrienden zijn, maar dit mag niet uitgevochten worden op de rug en ten koste van de middenstand en de burger in het algemeen. Persoonlijke vendetta’s zijn hier dan ook niet aan de orde en al zeker niet op de kap van de handelaar. Er wordt vooral gespeeld met de spreekwoordelijke boterham van de plaatselijke handelaars én niet met het belastinggeld zoals Forza Ninove durft te beweren. Maar hun doel heiligt blijkbaar alle middelen.”

Pascal Carael, de voorzitter van vzw Ninoverend.

Karnavalraad

Dat Forza Ninove nu ook de vzw Koninklijke Karnavalraad Ninove in het vizier neemt, waarvan Carael eveneens voorzitter is, maakt voor Ninoverend duidelijk dat “die spelletjes tegenover de voorzitter van vzw Ninoverend persoonlijk zijn”: “Er bestaan tal van vzw’s in Ninove, maar enkel deze zou volgens Forza Ninove onderzocht moeten worden. Een onderzoek bij een vereniging die een subsidie ontvangt van 1.240 euro.” Volgens Ninoverend zitten vele carnavalisten bijvoorbeeld ook met kritische vragen over de Stedelijke Feestcommissie.

De vereniging blikt ten slotte nog tevreden terug op Witte Donderdag “met een organisatie dat tot in de puntjes was uitgewerkt, voor datgene waarvoor we zelf verantwoordelijk mochten zijn, zoals het ook in het verleden was met de jaarmarkt en de eindejaarsactiviteiten”.

Witte Donderdag in Ninove