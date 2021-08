Onbekende man slaat inboedel van café kort en klein: “Enkel omdat ik zei dat ik geen cd-speler heb en zijn liedje niet kon afspelen”

NinoveOp de Graanmarkt in Ninove heeft maandagavond een cafébezoeker de inboedel kort en klein geslagen in het café van Marc Wets (58). De man zat er al een hele dag en gedroeg zich al een tijd bijzonder vreemd maar zorgde niet voor problemen, tot hij vroeg om een plaatje op te zetten in de zaak wat de uitbater niet kon doen. “Plots nam hij zijn paraplu en begon hij al mijn glazen stuk te slaan en een kast omver te gooien”, vertelt Marc.

Het was rond 9.00 uur ‘s ochtends dat de man toekwam in het café op de Graanmarkt in Ninove. “Hij sprak enkel Engels en ik had hem hier nog nooit eerder gezien. Hij was duidelijk niet van Ninove afkomstig”, zegt Marc. De man bestelde een koffie en bleef rustig zitten, urenlang aan een stuk. “Hij had duidelijk niet veel geld bij zich want een paar uur later vroeg hij nog wat hij kon drinken voor 1,50 euro”, aldus Marc. “Ik heb de man gewoon laten zitten omdat hij niet voor problemen zorgde en gewoon vriendelijk was", klinkt het.

Toen het hevig begon te regenen besloot Marc om zijn zaak te sluiten voor vandaag, omdat er toch nog amper volk zat op het terras. De enige klant die er nog zat was de man van deze ochtend. “Plots kwam hij naar binnen gelopen en toonde hij een blaadje waar verschillende plaatjes en nummers op stonden. Hij vroeg om een van deze liedjes te draaien en gaf mij een CD. Ik antwoordde toen dat ik geen cd-speler had en hem niet kon helpen, daarop veranderde het gedrag van de man plots”, zegt Marc.

Volledig scherm De ravage in het café was aanzienlijk. © RV

De klant begon te roepen in het Engels en haalde plots zijn paraplu boven, hij sloeg de glazen boven de toog aan diggelen en bleef roepen. “Daarna kwam hij achter de toog en begon hij ook daar te zwaaien met zijn paraplu en trok hij een kast met drank in op de grond. Hij probeerde een flesje drank stuk te slaan om mij aan te vallen, maar ik kon hem uiteindelijk in bedwang houden en de politie bellen, die de man heeft meegenomen voor verder verhoor.” De bovenburen kwamen uiteindelijk ook kijken omdat ze heel wat lawaai hoorden en niet begrepen wat er aan de hand was.

Wat de man plots bezielde is een compleet raadsel. “Hij was helemaal buiten zijn zinnen en je kon hem niet meer kalmeren. Op enkele minuten tijd richtte hij heel wat schade aan in mijn zaak, bijzonder pijnlijk om te zien. Ik sta al 18 jaar in de horeca, maar zoiets heb ik nog niet vaak meegemaakt”, zegt Marc. Marc hoopt dat hij de schade zal vergoed krijgen in zijn zaak en dat hij snel meer nieuws krijgt over wat de bedoeling was van de man. “Ik ben hevig geschrokken, gelukkig was er niet veel volk meer in de zaak, maar ik moet wel heel wat nieuwe glazen aankopen", besluit hij.

