Oekraïense vluchtelingen herdenken samen met Oekraïense priester één jaar oorlog in Abdijkerk

Voetbal­voor­zit­ter en ondernemer Patrick De Doncker op 59-jarige leeftijd overleden: “Hij was een slechte verliezer, maar dat moeten we allemaal zijn”

In Affligem is dinsdagochtend Patrick De Doncker overleden. De ondernemer en voetbalvoorzitter werd 59 jaar. Hij genoot bekendheid als zaakvoerder van Bouwpunt De Doncker, een handel in bouwmaterialen en gereedschappen met vestigingen in Affligem, Ninove, Borchtlombeek en Herzele. Maar hij was vooral gekend als voorzitter van verschillende voetbalploegen. Zo speelde Hekelgem onder zijn bewind in tweede klasse. Hij was voorzitter van FCV Dender en bracht deze ploeg van derde naar eerste klasse. Momenteel was hij voorzitter van KVK Ninove. “Voor zowel zijn bedrijf als de voetbal was alleen het beste goed genoeg”, zegt een enorm aangeslagen Wim Couck, één van de Patricks beste vrienden.