Nutsmaatschappijen voeren vanaf donderdag werken uit aan Brusselsesteenweg

Meerbeke Café Gonzo maakt goede start op nieuwe locatie: “Maanden naar uitgekeken en café zit onmiddel­lijk stampvol”

Het bekende café Gonzo is heropend op zijn nieuwe locatie in Meerbeke, in het pand waar vroeger danscafé The Victory was gevestigd. De heropening heeft zaterdagavond onmiddellijk veel volk gelokt.

2 oktober