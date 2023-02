Nog steeds geen oplossing voor gigantische afvalberg die vlakbij nieuwe aankomstplaats Omloop ligt: “Er zijn afspraken gemaakt met VRT”

De afvalberg is afkomstig van een afvalverwerkend bedrijf, waartegen het stadsbestuur al jaren een juridische strijd voert. Het bedrijf kreeg een exploitatieverbod en de eigenaar werd al veroordeeld tot een celstraf en een boete. De afvalberg ligt er echter nog steeds. “We zijn hier al dertien jaar mee bezig”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “De ene rechtsprocedure volgt op de andere. Elke keer wordt er in beroep gegaan. In mei 2022 was er wel een uitspraak dat de eigenaar de grond volledig moet saneren en vrijmaken. Hij heeft daarvoor nog tot mei dit jaar. Dat heeft ons niet belet om intussen in overleg te gaan met Ovam. We kunnen echter niet de verantwoordelijkheid nemen om zelf op te treden. We kunnen niet zomaar 700.000 à 800.000 euro belastinggeld hierin steken zonder te weten of we dat geld ooit terug zullen zien.”