Nog dit najaar infomarkt over gepland detentiehuis: “We zullen op verschillende momenten naar buurtbewoners gaan en gevolg geven aan hun bezorgdheden”

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) stelde dat D’haesleer de burger opnieuw op een verkeerde manier probeerde te informeren. Ze gaf mee dat er al een overleg is geweest met de directies van het Hartencollege - dat een campus recht tegenover de rijkswachtkazerne heeft - en basisschool De Lettertuin - die in de buurt ligt - om hun bezorgdheden te noteren. “Daaruit is gebleken dat er heel wat ouders bezorgd zijn”, aldus de burgemeester. “We hebben afgesproken dat we in het najaar een infovergadering in cc De Plomblom zullen houden, waar het de bedoeling is dat ouders het woord nemen.” Er werd ook al advies gevraagd aan politie en brandweer. Met het naastgelegen kinderdagverblijf zou er een apart overleg komen. Voor buurtbewoners komt er volgens De Jonge nog dit najaar, van zodra de plannen klaar zijn, een infomarkt en volgen er ook later nog infomomenten. “Het is de bedoeling dat we op verschillende momenten naar de buurtbewoners gaan en gevolg geven aan hun bezorgdheden.”