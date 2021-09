Ninovieters Wesley Sonck en Kevin Van der Perren ingehuldigd als ereburgers

Wesley en Kevin werden op het podium verwelkomd door sportanker Aster Nzeyimana. Die wou van Wesley Sonck weten wat het nu precies inhoudt om ereburger van Ninove te zijn. “Ik weet het niet, maar de eerste vraag die ik stelde was: ‘Moeten we dan nog gemeentebelasting betalen?’”, lachte Wesley. Kevin, die intussen al acht jaar gestopt is met competitief kunstschaatsen, had niet meer verwacht om nog ereburger te worden. “Normaal krijg je die titel kort na ja carrière. Maar als je dan naar de Container Cup kijkt...” In dat programma plaagde commentator Pedro Elias co-commentator Wesley Sonck regelmatig met het feit dat hij nog steeds geen ereburger van Ninove was. Zo ging de bal aan het rollen. Gemeenteraadslid Jan Arijs (Open Vld) had op de gemeenteraad het voorstel gedaan om hem ereburger te maken, samen met Kevin Van der Perren.