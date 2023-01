Ninovieters kunnen weer stemmen op favoriete Ninoofse carnavalsliedjes voor Carnaval Ninof Top 100-fuif

Carnavalsgroep Nie Geweun organiseert op zaterdag 4 februari opnieuw haar ‘Carnaval Ninof Top 100 Fuif’. Op die fuif worden naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de beste honderd Ninoofse carnavalsliedjes gedraaid, met optredens van de carnavalsgroepen die het hoogst eindigden in de top. De top 100 wordt samengesteld op basis van de ingezonden top vijf-lijstjes. Dit jaar is er aansluitend ook een ‘dj contest’, waarin wordt uitgemaakt wie de beste dj is van carnaval Ninove. Stemmen op je favoriete carnavalsliedjes kan via www.niegeweun.be/top100. De ‘Carnaval Ninof Top 100 Fuif’ vindt op zaterdag 4 februari vanaf 21 uur plaats in eventhal Cloë langs de Merellaan in Ninove.