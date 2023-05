Ninovieters kunnen tot 10 juni speelstraat aanvragen

Van eerste ‘Smaakmarkt’ tot ‘Nacht van Huisekou­ter­mo­len’: onze weekend­tips voor Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Nog geen plannen voor weekend? Dan helpen wij je op weg met vijf tips voor de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen. Er valt heel wat te beleven in de streek op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei, van de eerste ‘Smaakmarkt’ in Haaltert over ‘Nacht van Huisekoutermolen’ in Kruisem tot peelsessies in het teken van Moederdag in Aalst.