Ninovieters kunnen tot 10 juni speelstraat aanvragen

Ook dit jaar kunnen tijdens de zomermaanden juli en augustus straten omgezet worden naar een speelstraat. Dat geeft kinderen meer kans om buiten te spelen in hun eigen buurt. Tijdens de speelstraaturen hebben alleen fietsers en auto’s van bewoners toegang tot de straat. Ze mogen enkel stapvoets rijden. Speelstraten kunnen enkel ingericht worden in een omgeving waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur, in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, in een straat waar geen doorgaand verkeer passeert of in een straat waar geen geregeld openbaar vervoer passeert. Een andere voorwaarde is dat een meerderheid van de bewoners dit initiatief moet steunen.